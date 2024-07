Come la Ferrari 288 GTO e la Testarossa hanno segnato un prima e un dopo per Maranello

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 26 luglio 2024) La288 GTO e laun posto speciale nel grande libro della storia del Cavallino Rampante, sia perché sono state presentate nello stesso anno, sia perché insiemeun punto di svolta per l'azienda emiliana. I primi anni Ottanta non erano un periodo facile per la: nelle competizioni masticava amaro in Formula 1, subendo il dominio delle scuderie inglesi e mancando titoli per pochi punti; nella produzione di serie aveva una gamma che iniziava a essere obsoleta, con il progetto 308 che mostrava il segno degli anni. Una situazione di stallo che dipendeva da diversi fattori, tra cui l'età sempre più avanzata di Enzoe l'ingerenza da parte del Gruppo Fiat, che aveva comprato lanel 1969.