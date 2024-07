Capelli biondi e luminosi in un lampo | lo spray schiarente è un must have da avere

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 26 luglio 2024) Sognid’estate? Il segreto per ottenerli (in brevissimo tempo) è lo. Un prodotto amatissimo su Amazon che con la bella stagione permette diuna chioma con effetto sunkissed in pochi step. Come funziona loDa usare sunaturali oppure tinti (a patto che non siano troppo decolorati), losi può applicare prima della piega su radici o lunghezze. I risultati sono visibili da subito: illumina la chioma grazie a un complesso con proprietà schiarenti, ma senza danneggiarla. Il bello è che hai la possibilità di decidere tu quanto e come schiarire la tua chioma, giocando con gli effetti delloa seconda delle tue esigenze. Come usare loIl bello delloè che puoi divertiti a utilizzarlo come preferisci per ottenere l’effetto che vuoi.