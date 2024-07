Aversa | no alla Autonomia differenziata parte col vento in poppa la raccolta firme del comitato

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 26 luglio 2024). Quasi 250 adesioni in poco meno di due ore. È stato un successo oltre le più rosee previsioni laorganizzata ieri pomeriggio addal neonatocittadino sul referendum per l’abrogazione della legge sull’. Il gazebo montato a via Roma angolo piazza Municipio è stato preso letteralmente d’assalto dalle persone che, ad un certo punto, si sono messe ordinatamente in fila e atteso vari minuti pur di apporre il proprio nome e cognome sull’apposito modulo. Dalcittadino, composto dai referenti di partiti e liste del centrosinistra, dei sindacati, delle associazioni che già aderiscono alnazionale e che hanno iscritti o militanti ad, non nascondono la soddisfazione per l’ottimo esito dellaanche nel resto della Penisola.