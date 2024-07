Autonomia differenziata anche Fioravante Bosco firma per chiedere il referendum

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 26 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina, sotto il gazebo allestito dal sindacato UIL Federazione Poteri Locali di Benevento, in via Perasso,, già Comandante del Corpo di Polizia municipale di Benevento e sindacalista per oltre 7 lustri, hato perilabrogativo della riforma sull’voluta dal Governo di Giorgia Meloni. L’è una misura che rischia di allargare quella forbice delle disuguaglianze già grande nel nostro Paese, mettendo a rischio la qualità e i diritti di chi lavora nell’istruzione e nella sanità. “C’è il rischio che siano messi in discussione i contratti collettivi nazionali di lavoro – ha dichiarato– e i trattamenti economici di chi lavora nella sanità e nell’istruzione.