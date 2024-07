Aggressioni minacce e furti ai coetanei | due 17enni arrestati a Treviglio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 26 luglio 2024). Nella giornata di giovedì 25 luglio il personale del commissariato di polizia diha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare, rispettivamente della custodia in carcere e della permanenza in casa, disposta dal Tribunale per i Minorenni di Brescia nei confronti di due minori, entrambi di 17 anni. L’emissione del provvedimento deriva da un’attività investigativa svolta da parte degli operatori degli agenti dopo essere venuti a conoscenza una serie di gravi reati di cui si sono resi responsabili i due e che hanno visto come vittime altri ragazzi più giovani.