Vinci diventa capitale del fantasy torna la festa dell’Unicorno

(Di giovedì 25 luglio 2024)(Firenze), 25 luglio 2024 – “Un programma ricco, con il ritorno dei grandi spettacoli dal vivo. E abbiamo aumentato la quantità degli spettacoli: sono oltre 400, ma saranno anche più brevi per permettere a più persone di godere dell’atmosfera del borgo”. E’ così che Alessio Veracini, membro del comitato organizzatore, ha presentato la diciottesima edizione della, che è stata presentata in Regione alla presenza del presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, del consigliere regionale Enrico Sostegni, del sindaco Daniele Vanni e del vicesindaco Daniela Fioravanti. Un’edizione che prenderà il via venerdì alle 10.30 e che proseguirà fino a domenica, fra sfilate di cosplayer, musica, stand e iniziative a temao cartoon.