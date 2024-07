VIDEO – Giroud ancora scottato dall’Inter L’episodio con Pavard

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 25 luglio 2024) Olivierha lasciato ufficialmente il Milan a fine giugno con la scadenza del contratto, ma non digeriscel’Inter. Uno scherzo in vacanza con Benjamin, la testimonianza da undi Dazn. SCHERZI – Oliviere Benjaminsono grandi amici al di fuori del campo, nonostante siano stati avversari in campo con le maglie di Milan e Inter. Il nerazzurro ha avuto la meglio nella sua unica stagione in Italia e ha alzato lo Scudetto proprio davanti agli occhi del compagno, uscito sconfitto dal derby del 22 aprile. Ora i due si stanno godendo le vacanze assieme e da Dazn arriva unmolto divertente. ??????-??????, che risate in Costa Azzurra ?L'ex Milan nasconde il logo ?????? dal pantaloncino dell'interista ?##DAZN pic.twitter.