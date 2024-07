Tumori l' indagine | L' 84% dei pazienti senza psiconcologo che per 7 su 10 è utile anche online

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Roma, 25 lug. (Adnkronos Salute) - Il supporto psico-oncologicopuò essere moltoper 71% deicon diagnosi di cancro. Depressione, ansia e disagio piscologico colpiscono la maggioranza di loro: per il 92% le difficoltà emotive hanno inciso nel percorso di cura. Il 53% non ha affrontato però questi problemi con l'oncologo e, nell'84% dei casi, il professionista dedicato, cioè lo, non è presente in maniera strutturata nel centro di cura. Così l'80% non ha mai svolto una seduta con un, nonostante sia considerata moltoda quasi il 9 su 10. Sono i dati principali del sondaggio promosso dal sito Psiconcologia.net, indirizzato aed exoncologici, maa caregiver, familiari e amici di chi ha avuto un tumore, per ascoltarne le esperienze e analizzarne i bisogni.