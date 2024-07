Trenitalia | via ai risarcimenti per tutti i disservizi di giugno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) Firenze, 25 luglio 2024 - Scattano iper gli abbonatiche nel mese dihanno subito ritardi ed interruzioni. Nello specifico, il mese scorso l'indice di affidabilità di quattro linee ferroviarie, ovvero della Firenze-Pistoia-Lucca-Viareggio, della Firenze-Borgo-SL (via Pontassieve), della Firenze-Borgo-SL (via Vaglia) e della Pisa-La Spezia è sceso sotto la soglia prevista dal contratto di servizio tra Regione Toscana eche per il 2024 è stata incrementata al 98%. Cosa accade quindi? Gli abbonati hanno diritto ad un bonus come risarcimento per i(ritardi e soppressioni) registrati durante il mese di