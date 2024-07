Traffico Roma del 25-07-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 25 luglio 2024) LuceverdeBen ritrovati dalla relazione sul Raccordo Anulare rallentamenti e code in carreggiata esterna tra Pontina e Tuscolana ricordiamo che per lavori è chiusa la tangenziale est tra viale Castrense Largo Passamonti in direzione dello Stadio Olimpico che riapertura è prevista per il 19 di agosto inevitabili ripercussioni per ilnella zona di Piazza Lodi e vie limitrofe Inoltre per urgenti è chiusa via di Monteverde 3 via Ferdinando Palasciano e via Duchessa di Galliera sempre in tema di lavori anticipiamo quelli in programma per questa notte su via del Foro Italico tratto della tangenziale dalle 22 chiuso tra l’uscita di viale di Tor di Quinto via Salaria in direzione di San Giovanni la riapertura per le sedi domani mattina ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.