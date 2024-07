Torna ’Agosto con noi’ per l’Istituto Ramazzini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) "Grandi interpreti e cibo buono per regalare, ai bolognesi e non solo, tante divertentissime serate". Non hanno dubbi gli organizzatori: ‘Agosto con, tradizionale manifestazione messa a punto per aiutare concretamente, è pronta a schierare il suo benemerito esercito di volontari, ad alzare il sipario nell’area del Palasport di Ozzano, e a ribadire il notevole successo delle passate edizioni. "Come sempre ci saranno artisti di primissimo piano, tutti presenti a titolo gratuito. Alcuni vengono addirittura dall’estero, altri da diverse città italiane. Non mancherà, ovviamente, il consueto, ricco contorno di sapori genuini, dai primi piatti ai ranocchi, ai salumi alle crescentine", spiega Umberta Conti, storica responsabile artistica della rassegna con la collaborazione di Sergio Principe. Si comincia il 3 agosto e via fino al 16.