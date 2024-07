Si rompe un tubo invase d' acqua le vie Spartaco e Morosini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 luglio 2024) Milano, 25 luglio 2024 – La carreggiata invasa dall’, le auto della polizia locale accorse sul posto, gli inevitabili disagi al traffico. È una mattinata movimentata nella zona fra corso XXII Marzo e Porta Romana, in particolare sull’asse fra le vie. Nelle prime ore della giornata, infatti, si è rotto uninterrato della rete cittadina: il guasto ha portato a riversare una notevole quantità disulla carreggiata. L’intervento Sul posto si sono precipitati gli agenti della polizia locale e i tecnici manutentori. I vigili si sono occupati di chiudere parzialmente al traffico entrambe le strade, così da consentire l’intervento per riparare i danni. Le operazione alle 8.20 erano ancora in corso. Lo stop ai veicoli ha provocato qualche disagio al traffico, dato l’orario di punta e il tradizionale affollamento nella zona.