Sangue italiano in un libro 153 delitti dall’Unità a oggi Ecco perché non possiamo dirci brava gente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Altro che il giallo dell’estate. Con uno sforzo enciclopedico non indifferente, Roberto Casalini i grandiitaliani li ha messi tutti insieme, e potete leggerli uno in fila all’altro nel, criminalità e violenza pubblica dal 1860 a(Neri Pozza, 320 pagg., 20 euro). I casi raccontati sono ben 153, ciascuno occupa un paio di pagine. Non si tratta di schede, ma di piccoli racconti acuti e avvincenti, ben inseriti nel contesto storico e nel costume dell’epoca. Ne viene fuori la biografia nera del nostro Paese, dove idel popolo si intrecciano coidel potere. Casalini, giornalista di lungo corso e colonna del nostro mensile FQ MillenniuM, li mette sullo stesso piano: la divisa o, peggio, l’alta carica politica non assolvono dall’orrore. Anzi.