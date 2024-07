Respinti da un locale di Broni tornano con mazze e bastoni | aggressori identificati e denunciati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 luglio 2024), 25 luglio 2024 -dalgià in fase di chiusura, erano tornati conmandando in ospedale due amici del titolare. I quattro presunti responsabili dell'aggressione, avvenuta poco prima delle 3 di notte, lo scorso 16 giugno, in località Cascina Olmo a, sono statidai carabinieri. Si tratta di 3 uomini di nazionalità albanese e di un italiano, tutti già pregiudicati, che ora sono statiin stato di libertà, per l'ipotesi di reato di lesioni personali dolose aggravate. I militari del Comando Stazione di, della Compagnia di Stradella, li hanno individuati come gliche si erano già allontanati al momento dell'intervento dei soccorsi sanitari e degli stessi carabinieri sul posto di quella che inizialmente era stata segnalata come una rissa.