(Di giovedì 25 luglio 2024) “Crescendo, ho sentito molti commenti simili, e proprio queste osservazioni sono alcune delle cose che mimotivato a cambiare la narrazione. Gli africani ora dimostrano solidarietà e sostegno l’uno per l’altro più che mai”. Ma a quali commenti fa riferimento Luol? L’exone Nba e oggi presidente della Federazione basket del Sudha risposto – con un lungo messaggio su Instagram – ad alcune provocazioni di cattivo gusto pronunciate da Gilberte Pauldopo la sofferta vittoria di Team Usa contro la formazione africana (in preparazione alle Olimpiadi). “Stavamo per perdere contro degli africani: nonneanche le, gliele dobbiamo mandare noi”: così si era espresso l’ex cestista dei Boston Celtics. Non è stato da meno il suo ex collega Gilbert: “Sud? Probabilmente nonnessuno alto più di 190 centimetri.