Per l’allegria non c’è il binario morto Torna Festazione un inno ai treni

(Di giovedì 25 luglio 2024) E’ tutto pronto anche quest’anno per la “Festa al treno che non c’è2, ma c’era nel lontano 1898. L’appuntamento è a Pole di Acqualagna da domani a domenica. Sarà forse perché le cose si apprezzano di più quando non ci sono e di meno quando ce l’abbiamo a portata di mano, ma la ““ alla antica stazione di Pole è diventata una grande festa popolare che coinvolge tutto e tutti i residenti di questa popolata frazione di Acqualagna. Mettendo da parte la nostalgia, la vecchia Stazione Ferroviaria di Pole èta protagonista grazie all’Assopole Associazione Culturale guidata dal presidente Osvaldo Aluigi, organizza una grande festa popolare, ““, tutta legata al tema della ferrovia e della stazione che grazie al lavoro dei tanti volontari sta per essere riportata gli antichi splendori.