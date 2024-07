Pattinaggio artistico a rotelle | Mills-Cortini dominano lo short delle coppie l’iberico Severino avanti in campo maschile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024) Si conclude un’altra lunga giornata in quel di Fafe, località del Portogallo che sta ospitando in questi giorni i Campionati Europei 2024 di. Ad emergere in modo predominante in chiave Italia sono state led’, con nota di merito per Micol-Tommaso, i quali si sono piazzati ampiamente in testa alla classifica dopo lonella massima categoria dopo il corto. Gli azzurri – che possono sfruttare la rassegna continentale come test per i World Skate Games – hanno conquistato un punteggio totale di 74.22 (54.72, 21.50) maturato grazie a una performance dove, al netto di un errore nel doppio axel, hanno ben figurato nell’esecuzione dei due sollevamenti Venerucci e vite reverse, entrambi di livello 4 così come la spirale.