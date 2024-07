Parigi 2024 intelligence | nessuna minaccia di Hamas alla Francia è un’operazione russa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024) È stato etichettato come una probabile fake news il video che circola in rete in cui un apparente militante dila, accusandola di sostenere Israele. Nel filmato, l’uomo, che ha il volto coperto dkefiah e una bandiera palestinese,in arabo il Paesevigilia dei Giochi Olimpici die poi prende in mano la testa di una ‘Marianne’ (simbolo della Repubblica francese), decapitata e sanguinante. Secondo quanto riportato da France Presse, che cita fonti dell’, si tratterebbe di una “operazione” – come testimoniato dal fatto che tanti profili social filo-russi abbiano rilanciato il video – volta a destabilizzare lain vista di un evento sportivo importante come le Olimpiadi.di, è “” SportFace.