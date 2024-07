Omicidio Pierina il pool di Louis è pronto allo scontro | Dassilva va subito scarcerato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) Rimini, 25 luglio 2024 - Dal 16 luglio scorso si trova in carcere, a Rimini, come unico indagato per l’diPaganelli, massacrata con 29 coltellate il 3 ottobre del 2023 a Rimini. E da oggi comincia la battaglia legale per, il 34enne senegalese che secondo gli inquirenti – coordinati dal pm Daniele Paci – avrebbe ucciso la vicina di casa spinto da motivi passionali, vedendola come una potenziale minaccia per i suoi affetti più cari: la moglie Valeria Bartolucci e l’amante Manuela Bianchi, nuora della vittima, con la quale ha intrattenuto per mesi una relazione extraconiugale, anche dopo l’