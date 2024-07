Motta | Chiesa per ora è un giocatore della Juve Poi vedremo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 25 luglio 2024) Thiagoha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritirontus in Germania. Tra i media presenti, c’era Tuttomercato web, che ha riportato l’intervista fatta. La squadra sta nascendo? «Ci stiamo preparando molto bene per quando inizierà la stagione e per affrontare tutte le squadre». Ha chiesto qualcosa ai brasiliani e a Yildiz? «Di riposarsi e mantenere la forma, perché quando arriveranno dovranno fare come gli altri e dare il 100%». Una sua impressione su Thuram? «Anche lui come gli altri si sta allenando bene. È un ragazzo che è arrivato dopo aver fatto tanti allenamenti con la sua nazionale. È arrivato in forma e siamo contenti di averlo». In questi giorni di ritiro ha trovato un gruppo unito? «Si, assolutamente si. È un gruppo unito che ha l’ambizione di fare cose importanti.