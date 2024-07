L’ultimo saluto a Clarissa Il dolore di una comunità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) Pieve Santo Stefano (Arezzo), 25 luglio 2024 – Sarà una mattinata di tristezza e di raccoglimento, quella di oggi a Madonnuccia, la frazione di Pieve Santo Stefano ricostruita sopra l’invaso di Montedoglio nella quale abitava con la famigliaBurzi, la ragazza 15enne morta alle 19 di lunedì scorso sulla provinciale 77 mentre con il suo scooter era arrivata a pochi chilometri da casa. Unapiccola e tranquilla, quella appunto di Madonnuccia, che però oggi non vivrà di certo una giornata ordinaria, dal momento che si fermerà per darealla sfortunata compaesana, tolta di scena da un destino così crudele che se l’è portata via nel fiore degli anni. Troppo forte è ancora ilper la morte di una giovane piena di vitalità e di interessi.