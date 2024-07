Lanterna Azzurra tornano in piazza le famiglie delle vittime della strage

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) "Giustizia per le. Il Tribunale di Ancona assolve dai reati maggiori tutti gli imputatidi Corinaldo. A 6 anni dai fatti ciò che chiediamo è giustizia per lee le loro". Con queste parole viene invitata la comunità a partecipare alla manifestazione che si svolgerà questa mattina. L’appuntamento è stato fissato per oggi alle ore 10.30, lee gli amici di Emma Fabini, Asia Nasoni, Mattia Orlandi, Daniele Pongetti, Benedetta Vitali egiovane mamma Eleonora Girolimini, non si arrendono einper far sentire la propria voce. Giustizia, questo chiedono Fazio Fabini, il papà di Emma, e gli altri familiarigiovaniche hanno tragicamente perso la vita la sera dell’8 dicembre 2018.