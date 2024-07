Joker | Folie à Deux Todd Phillips spiega perché Harley Quinn è diversa dalle precedenti versioni

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il registaha parlato della versione diinterpretata da Lady Gaga nel film, regista del film, hatola versione diproposta dasaràda quelle realizzate in precedenza. Il personaggio è stato infatti portato più volte sugli schermi in versione animata e, recentemente è stato interpretato da Margot Robbie in versione live-action sul grande schermo. Lazione del regista Il regista, intervistato da Empire, ha parlato dinella versione interpretata da Lady Gaga dichiarando: "Anche se ci sono alcune cose che le persone riconosceranno in lei, si tratta realmente dell'interpretazione di Gaga, e di quella che abbiamo avuto