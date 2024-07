Italeng in prestito dall’Atalanta ai granata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Firma doveva essere e firma è stata. Jonathanè ufficialmente un calciatore del Pontedera, potendo così iniziare ad allenarsi con i suoi nuovi compagni. Sul proprio sito ufficiale la societàha dato notizia dell’avvenuto accordo. "L’Us Città di Pontedera - scrive il club - comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’ Atalanta Bc i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jonathan. Nato in Camerun l’11 agosto 2001,si trasferisce in Italia nel 2018, ancora minorenne, per accettare la chiamata del Chievo Verona. Un anno più tardi approda all’Atalanta, dove milita per due stagioni nella formazione primavera, contribuendo alla vittoria del campionato Primavera 1 2019-20.