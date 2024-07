Issato il tricolore sulla vetta del Gendarme per il raduno degli Alpini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) "Anche quest’anno, in preparazione dell’ultraventennaledel crinale toscano ed emiliano, al Passo del Cerreto - dice Piergiorgio Belloni del gruppo di Fivizzano - i colleghi rocciatori Gabriele Morini, Luca Fioroni e Stefano Gregori, con l’assistenza di Romolo Caccialupi, hanno scalato il Monte La Nuda, che divide Massa Carrara da Reggio in Emilia Romagna.sommità delhannoila 1864 metri. Sabato 3 agosto all’alba saliremo lassù fra valli e rocce dove Monsignor Antonio Vigo, protonotaio apostolico e cappellano militare, celebrerà una messa. Poi domenica il. E tutti, dopo la sfilata con gagliardetti e banda musicale, assisteranno alla funzione religiosa nella cappella della Madonna della Neve, officiata da Monsignor Vigo; in ossequio al motto “Nel ricordo dei Caduti, aiutando i vivi“. Roberto Oligeri