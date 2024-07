Il Verona è interessato a Natan Conte per ora lo blocca Pedullà

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 25 luglio 2024) L’Hellasha mostrato interesse per, difensore centrale del Napoli. Tuttavia misterha momentaneamenteto la cessione del brasiliano per diversi motivi. Alcuni dei quali li spiega Alfredo, noto giornalista esperto di calciomercato. Il futuro dial Napoli resta leggermente in bilico Scrive: Il futuro dial Napoli resta leggermente in bilico, ma pernon è il momento di prendere una decisione. E quindi per ora il brasiliano resta dov’è. A maggior ragione dopo la partenza sempre più probabile di Ostigard destinato al Rennes e in attesa degli ultimi dettagli. Nelle ultime ore, che sta valutando anche altre opportunità, è stato richiesto dale all’Hellas l’idea non dispiacerebbe. Ovviamente ci sarebbe un nodo ingaggio da risolvere, ilcontribuirebbe per 300-400 mila euro.