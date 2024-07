Gli effetti delle tempeste solari sulla Terra | rischi pericoli e strategie di mitigazione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Lecome quella annunciata recentemente dalla NASA, sono fenomeni naturali legati all'attività del Sole, possono averesignificativie sulle attività umane. Questi eventi, seppur affascinanti dal punto di vista scientifico, rappresentano una minaccia reale per le infrastrutture tecnologiche e la vita quotidiana. In questo articolo, esploreremo nel dettaglio ie iassociati alle, nonché i metodi per attenuare i loronegativi. Cosa sono esattamante le?** Una tempesta solare è un disturbo temporaneo della magnetosfera terrestre causato dall'attività solare. Durante una tempesta solare, il Sole emette forti quantità di materia dalla sua corona, generando un potente vento solare.