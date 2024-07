Ginnastica ritmica le speranze di medaglia dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024) L’Italia ha tutte le carte in regola per essere grande protagonista nelladi. La nostra Nazionale si presenterà ai Giochi con alcunedi, cercando di concretizzarle e di portare a casa almeno un alloro dopo che la spedizione di Tokyo 2020 portò in dote un bronzo. Le Farfandranno a caccia delladopo il bronzo conquistato tre anni fa a Tokyo. Alessia Maurelli e compagne hanno avuto qualche difficoltà nelle ultime stagioni, ma sono sempre state protagoniste in campo internazionale e se la sono giocata nei vari contesti, togliendosi delle soddisfazioni tra Europei e Mondiali. Le ragazze di Emanuela Maccarani dovranno confezionare due esercizi di spessore se vorranno davvero puntare al podio, non saranno ammesse particolari sbavature e passi falsi nei due esercizi in programma.