Giarre torna a casa e si imbatte in 3 topi d’appartamento uno viene arrestato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 25 luglio 2024) Durante la notte tra sabato e domenica a, una famiglia di ritorno adopo un viaggio fuori regione ha trovato tre ladri che avevano devastato l’intera abitazione. La proprietaria di, inserita la chiave nella serratura, si è subito accorta che stranamente la porta non aveva le mandate che lei, invece, era sicura di aver dato prima di partire per le vacanze. Il sospetto è divenuto una realtà quando, aperta la porta, ha trovato la luce accesa, tutti i mobili aperti e gli oggetti sparsi per la. Mentre la famiglia stava ancora realizzando quanto accaduto, 3 uomini col volto coperto sono sbucati da una stanza e hanno cominciato a correre verso la porta per scappare.