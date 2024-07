Doppio incidente una ragazza portata a Torrette

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) Cinque persone sono rimaste ferite in due incidenti stradali verificatisi sulle strade della città. Le condizioni più gravi sono quelle di una 26enne rimasta coinvolta in uno schianto in moto in viale Trieste, attorno alle mura, alle 2.30 di notte. Laera in sella alla moto guidata da un amico quando il mezzo si è schiantato. I due giovani sono stati portati all’ospedale di Macerata, poi ieri per laè stato disposto il trasferimento in eliambulanza a. Un secondosi è verificato attorno alle 9 alla Pieve: c’è stato un tamponamento a catena fra tre auto. Coinvolto anche un quarto veicolo che procedeva in direzione opposta. Tre persone sono state portate al pronto soccorso in condizioni non gravi.