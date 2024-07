Dilettanti e futsal Fiorano colpo finale Preso Guidetti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ancora colpi fra i. In Promozione ilchiude il mercato con Mattia(foto) centrocampista ‘97 ex Vezzano, Bibbiano e Montagna, l’anno scorso alla Falk. In Prima tre conferme per l’Atletico Spm col capitano Romagnoli (settimo anno di fila), Minozzi e Caiumi. In Terza arriva un’esotico’ per la Bortolotti con il centrocampista argentino Grisoni Rudenki proveniente dall’Adelaide Cornets (club di Seconda divisione in Australia), che si aggiunge agli innesti di Leonardo Fraulini (p. ’05, Pavullo), Larouy Anuar (d. ’07, La Veloce), Cristian Ghilardi (c. ’06, La Veloce) e Gianluca Ligabue (a. ‘04 Lama). La Roveretana annuncia la punta ‘90 Riccardo Biolcati ex Cortilese. Calcio a 5. C’è ancora un brasiliano a difendere la porta del Modena Cavezzo.