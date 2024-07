Decreto liste d’attesa Crisanti | Una misura a impatto zero è fuffa ESCLUSIVA

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 25 luglio 2024) A Cityrumors.it parla il senatore, medico e virologo che non vede tutta questa positività della nuova legge in ambito sanitario Unche dovrebbe unire, ma che in realtà sta dividendo come non mai, anche perché, mentre il Governo parla di una legge sulleche verranno accorciate, dall’opposizione si alza forte il coro di un aiuto grave al privato e non al pubblico. Il senatore del Pd Andreain disaccordo con illista(Ansa Foto) Cityrumors.itA urlare allo scandalo è tutta l’opposizione che grida al fatto che il governo fa passare una legge che ridurre i tempiquando in realtà darà la possibilità al privato di accorciare questi tempi. E a dirlo con chiarezza è Andrea, senatore del Pd, ma soprattutto virologo e medico che opera attualmente anche se sta in Parlamento e spiega la sua versione a Cityrumors.