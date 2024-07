Deadpool & Wolverine | un’esplosione di violenza e ironia nell’MCU

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il tanto atteso filmè finalmente arrivato nelle sale, e le aspettative non sono state deluse. Diretto da Shawn Levy, questa nuova avventura del Marvel Cinematic Universe (MCU) vede il ritorno di Ryan Reynolds nei panni del mercenario con la bocca larga,, e Hugh Jackman come il burbero e indistruttibileera uno dei titoli più attesi di quest’estate. Ryan Reynolds e Hugh Jackman sono tornati nei panni dei loro personaggi e sono approdati sul grande schermo, senza deludere le aspettative dei fan della Marvel, anzi. Il risultato è un film che mescola sapientemente azione sfrenata, humor dissacrante e momenti di sincera nostalgia per i fan di lunga data., foto Ansa – VelvetMagsono due personaggi che, nonostante le loro differenze, condividono una storia complessa e affascinante nei fumetti.