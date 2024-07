Conte aspetta le uscite di Gaetano e Cajuste il Napoli è su Brescianini e lo scozzese Gilmour

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 25 luglio 2024)ledi, ilè su. Gianluca Di Marzio attraverso il suo sito dà aggiornamenti sul mercato del Calcio. Non solo: illavora anche a due possibili entrate a centrocampo. Gli indiziati per lasciare gli azzurri sono Gianlucae Jens. Con queste due cessioni, ilpotrà chiudere per Marcodel Frosinone, per il quale si è inserito nelle scorse settimane. Inoltre, gli azzurri torneranno su Billydel Brighton dopo l’offerta rifiutata dagli inglesi (come raccontato da Sky UK). Ilsi presenterà a quel punto con una nuova offerta.è un centrocampista classe 2001. La scorsa stagione con il Brighton ha giocato 30 gare di Premier League. Il numero 11 ha giocato anche due match di FA Cup.