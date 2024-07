Classifica Censis L’Università di Siena scende al quinto posto Resta prima in Toscana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) L’anno scorso la discesa dal primo(nel 2022) al terzo (graduatoria 2023) e quest’anno altri due gradini sotto, fino alpiazzamento:diè sempre fra i top atenei italiani ma perde posizioni. Questa la performance dell’ateneo, sotto la lente di ingrandimento del, che ogni anno stila ladelle università italiane, suddividendole in raggruppamenti per dimensioni, fra mega, grandi, medi e piccoli: con punteggio di 90,5 quest’anno (era 96 due anni fa) ottiene il 5°fra i medi atenei italiani, quelli che hanno fra 10 e 20mila studenti; è comunque il punteggio più alto fra gli atenei della. Nella categoria ’medi atenei’,è ancora una voltadi Trento (94,5), seguita come l’anno scorso da Udine;è superata invece da Sassari e daldelle Marche.