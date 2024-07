Caravaggio bimbo di un anno resta chiuso in auto sotto il sole | salvato grazie a un’app

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 25 luglio 2024) Un bambino di unsi èaccidentalmente dentro l’, mentre la mamma stava caricando la spesa, con già 33 gradi registrati ma è statotramite. La notizia la riporta oggi Il Giorno, spiegando anche come, con l’arrivo dei soccorsi, il piccolo sia statoin tempo. L’episodio è avvenuto lunedì intorno alle 18:30 di fronte al supermercato Sigma, in viale Papa Giovanni, anella bergamasca. Dopo la spesa, la mamma ha messo il figlio di quasi unsul seggiolino all’interno dell’, lasciandogli inavvertitamente la chiave. Mentre si dirigeva verso il baule per caricare le borse, il piccolo ha attivato la chiusura centralizzata, chiudendosi lui dentro il mezzo e serrando di fatto tutte le portiere. Inutile provare a far pigiare il pulsante al bambino, troppo piccolo.