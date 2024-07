Capanno agricolo a fuoco Due mucche carbonizzate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) Unneadibito ad attrezzaia distrutto da un incendio insieme a tutto il contenuto, due, due balloni di fieno e un trattore. E’ accaduto in aperta campagna alle 22 di martedì sera in via Bel Pavone in territorio di Cesena a lato della via Cervese a 7-8 chilometri da Cervia. Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del, due di Cesena e una dei volontari di Savignano sul Rubicone per un totale di 13 uomini. Purtroppo, nonostante gli sforzi degli uomini dei Vigili delnon c’è stato nulla da fare per il contenuto del fabbricatocomprese le due. Nessun danno alle persone in quanto ilne si trova isolato in aperta campagna, senza case vicine, ma campi coltivati di pomodori e zucchine. I Vigili delhanno lavorato tutta la notte e l’incendio è stato completamente spento alle 5 di ieri mattina.