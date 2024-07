Calciomercato Pisa intesa vicina con Lapadula Incontri per Semper e Angori

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024), 25 luglio 2024 - Gioca su più tavoli la società nerazzurra sul mercato, con tante operazioni in procinto di evolvere rapidamente. I dirigenti delhanno trovato un’con il portiere Adrian(nella foto), 26 anni, del Como. Si parlerebbe di un contratto triennale con eventuale opzione di rinnovo. Ora resta da trovare l’con il Como dal punto di vista economico, ma da quanto emerge dalla Lombardia sembra che l’operazione, per essere portata a termine, supererà i due milioni di euro. Un nuovo incontro è atteso per chiudere l’accordo positivamente. Un’è stata trovata anche con Radunovic, ma il Cagliari sembra orientato a farlo andar via solo in prestito. Nell’ambiente nerazzurro c’è un certo ottimismo sul mercato, con lo stesso Inzaghi a colloquio molto spesso con i direttori Giovanni Corrado e Davide Vaira da Bormio, immortalato nelle foto dei tifosi.