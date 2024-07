Calciomercato Milan da Samardzic a Fofana fino a Pavlovic | servono più di 100 milioni!

Leggi tutta la notizia su dailymilan

Strahinja Pavlović ed Emerson Royal per la difesa, Youssouf Fofana e Lazar Samardžić per il centrocampo e Niclas Füllkrug come alternativa ad Alvaro Morata in attacco. Se il Milan vorrà mettere a segno 5 colpi in questa sessione di calciomercato, dovrà spendere una cifra importante: più di 100 milioni di euro e senza la cessione di nessun giocatore è dura, durissima. Esattamente 130 milioni di euro è la valutazione che Udinese (25), Monaco (35), Borussia Dortmund (20), Tottenham (25) e Salisburgo (25) fanno per i propri gioielli. Contando che al 25 luglio Moncada e Furlani hanno concluso un solo colpo, Alvaro Morata a 13 milioni, è davvero complicato pensare che Gerry Cardinale conceda il via libera per una spesa di questo calibro.