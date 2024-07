Calciomercato Dilettanti Tutte le trattative e le ufficialità dell’estate 2024 della Vallesina e dintorni dalla Serie D alla Terza Categoria – 25 luglio

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 25 luglio 2024) GiulianiCastelfrettese promosso in Prima Squadra. Catalani torna al Marina. Pistelli, Cassano e Fava tornano all’Aurora Jesi. Santarelli all’Aesse Senigallia. Mendoza restaCingolana. Giulio Gigli torna al Villa Strada. KurtiVigor Castelfidardo. Pierantozzi torna al Castelfidardo. Il portiere under Cominelli al Marina. Bordoni e Gagliardini due underJesina., estate– Leggiamo le ultime novità dinella. Giovedì 2515.20 –D – Eyed Osama El Bazar e Matteo Boccaccini sono due nuovi giocatori del Castelfidardo. Il portiere classe 2006 scuola Portorecanati ed ex Recanatese e il difensore nato nel 1993, cresciuto nel settore giovanile del Bologna, con esperienze in B, C e D, faranno partesquadra biancoverde. Ore 15.