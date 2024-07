Bournemouth accetta il trasferimento di Huijsen da 126 milioni di sterline

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 25 luglio 2024) 2024-07-25 21:51:03 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Secondo quanto riportato, il difensore della Juventus Deansi sottoporrà alle visite mediche aldopo che i club hanno concordato una cifra iniziale di 12,6diper il 19enne. Secondo quanto riportato dalla BBC Sport, il nazionale spagnolo Under 21è sul punto di firmare un contratto che, con aggiunte, potrebbe arrivare a 15,2di. Il West Ham è stata l’unica squadra fuori dalla zona retrocessione ad aver subito più gol dei 67 subiti dai Cherries nella massima serie la scorsa stagione. Deanal, eccoci qui! Accordo verbale in atto per un affare da 18di euro più clausola di rivendita per la Juventus.