Blatte dati in forte aumento per le infestazioni nelle case

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) (Adnkronos) - Per combattere leanche negli ambienti familiari occorrono insetticidi specializzati. Nel portale online Il-formichiere.it di Gianluca Zucchet è possibile scegliere prodotti di facile utilizzo e con il supporto tecnico di un professionista. Roma, 25 Luglio 2024 - Disinfestare gli appartamenti o i piccoli locali colpiti da una infestazione danon è certo cosa semplice e tanto meno risolvibile con prodotti qualsiasi. Lesono tra gli insetti più comuni e sta aumentando l'infestazionecittà italiane, in particolareregioni con climi più miti e temperati. Al contrario di altri insetti comuni, lesono vettori di molteplici organismi patogeni rischiosi per la salute dell'uomo, perché inquinano le nostre riserve alimentari.