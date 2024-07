Bergamaschi irascibili al volante | 1 su 4 perde la pazienza con gli altri automobilisti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 25 luglio 2024) Bergamo. C’è chi lascia correre e chi replica a colpi di clacson e fari. Ma sono anche molti gli abitanti di Bergamo – ben uno su quattro, il 27% – che, di fronte a una manovra avventata di un altro automobilista, che magari taglia la strada o non rispetta i segnali di precedenza, perdono d’abitudine le staffe, arrivando a inveire dall’abitacolo con gesti e improperi nei confronti del responsabile dell’imprudenza. È quanto emerge dall’ultima ricerca dell’Osservatorio Sara Assicurazioni, la Compagnia Assicuratrice Ufficiale dell’ACI. Guidare, che stress Con queste premesse, non stupisce che per un bergamasco su due (53%) la guida rappresenti un’esperienza stressante, e che una delle prime cause siano proprio le manovre rischiose deglie utenti della strada (47%).