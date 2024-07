Atp Kitzbuhel 2024 Matteo Berrettini non si ferma e vola in semifinale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024)prosegue il suo cammino nell’Atp diin. Senza perdere set, con un altro tie-break in cassaforte e il pieno di fiducia con grande coraggio nei punti più importanti. Il tennista romano ha la meglio su Moreno de Alboran, wild card del torneo, con il punteggio di 7-6(5) 6-3 e proverà a tornare in finale dopo il titolo di Gstaad: a separarlo da una nuova finale resta solo il tedesco Yannick Hanfmann. TABELLONE C’è battaglia nei primi tre game, tutti terminati ai vantaggi e vinti dal tennista al servizio. Moreno de Alboran cancella due palle break,ne annulla una con un ace ma poi fa fatica a trovare continuità in risposta. Mentre alla battuta è il solito schiacciasassi, lo statunitense ha pochi problemi nel far partita pari in termini di punteggio e i due arrivano spalla a spalla sino al rush finale.