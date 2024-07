Affonda petroliera nelle Filippine si teme disastro ambientale

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 25 luglio 2024)acque al largo di Manila unasi è capovolta ed èta. Trasportava 1,4 milioni di litri di olio combustibile industriale, e ad ora, stando a quanto hanno riferito le autorità locali, si sta cercando disperatamente di contenere la fuori uscita per evitare il. Gravi danni ovviamente anche per l’equipaggio: “Siamo riusciti a salvare 16 dei 17 membri dell’equipaggio, uno è disperso”, ha detto il ministro dei Trasporti Jaime Bautista. Le mosse di salvataggio dellataLe manovre di sicurezza per riportare al sicuro il relitto, salvare l’equipaggio e l’ambiente, sono ostacolate dai venti forti e soprattutto dalle onde alte. La MT Terra Nova “si è capovolta e alla fine si è immersa”, ha riportato la Guardia costiera filippina.