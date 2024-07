Torneo di biliardo per aiutare chi è meno fortunato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Una festa pensando a chi è, per regalare qualche sorriso. Ci hanno pensato i soci dell’associazione Speranza, impegnata nel settore delsportivo, che si sono ritrovati al locale Spazio 21, con gli sponsor, i giocatori delle 4 squadre, lo staff del Ciotti’s Bar, i rappresentanti deldei quartieri di Monte Urano, il presidente nazionale diPavio Migliozzi, il presidente regionale Simone Cardelli, il presidente provinciale Marco Santarelli, l’arbitro e direttore di gara nazionale Sergio Ricci, il sindaco Paolo Calcinaro, il presidente dell’associazione "Il Ponte" Silvano Gallucci. E proprio al Ponte sono andate le risorse raccolte durante la serata, per sostenere la mensa e la struttura per la doccia e il guardaroba dedicati a chi si trova in una situazione di fragilità economica.