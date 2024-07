The Batman Matt Reeves rivela perché gli spinoff Arkham Asylum e Gotham PD sono stati cancellati

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Due serie cancellate dopo un confronto con Warner Bros.,i retroscena della genesi dell'universo DC di The. Alla vigilia del San Diego Comic-Con, che prenderà il via stanotte (ora italiana) con la preview night, il regista di The, ha fatto chiarezza sulla cancellazione delle seriePD. Dopo il successo di Theha pianificato con DC di dar vita a un vero e proprio universo cinematografico dedicato al Cavaliere Oscuro di Robert Pattinson, ma i primi duetelevisivi preannunciati,PD,morti sul nascere. L'unico superstite televisivo, al momento, è l'atteso The Penguin, focus sulla storia delle origini del personaggio di Oswald