Soffre di fobia scolare bambina bocciata in prima media

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Siena, 24 luglio 2024 – Negli anni della mia permanenza a Siena, ho investito tantissimo tempo e risorse in un progetto per le scuolerie e secondarie chiamato #cresciconsapevole, attraverso il quale la Polizia di Stato ha cercato di creare una fattiva interazione con gli studenti, facendo loro conoscere tutte le insidie che il mondo esteriore poteva porre sul loro cammino e proponendo le contromisure da adottare. Oggi, tuttavia, ho appreso da due preoccupati genitori che le insidie per i ragazzi a volte provengono anche da dentro la scuola e non solo dal mondo esterno! Succede, infatti, che in una scuoladi Siena, unaè statain. In! Procediamo per ordine.