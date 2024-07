Samb Vecchiola | Palladini mister del popolo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) "Ottavioè una garanzia. E’ stato un calciatore ed è un allenatore delrossoblù". Parole importanti quelle del diesse Sebastianoche con il tecnico rossoblù è cresciuto calcisticamente con la. "E’ stata una scelta estremamente azzeccata – aggiunge– per provare a fare una campionato di vertice soprattutto dopo la delusione dello scorso anno".analizza anche i movimenti di mercato del club del Riviera delle Palme. "Anche nella passata stagione -dice- il gruppo era totalmente nuovo e costruito per un torneo di vertice. Non so il motivo per cui il campionato non è stato vinto anche perché c’era la possibilità. Anche quest’anno la società ha rivoluzionato la squadra. Avrei riconfermato almeno lo zoccolo duro anche perché aveva fatto bene e probabilmente avrei riconfermato qualche giocatore in più".