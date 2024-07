Pronto soccorso boom Un record di pazienti | in un giorno 199 seguiti Neanche in era Covid

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ildi Torrette e unche dovrebbe spingere le autorità politiche regionali a prendere provvedimenti. Nella giornata di lunedì, nelle 24 ore, il reparto guidato dalla dottoressa Susanna Contucci ha visto, esaminato e curato 199. Il numero, quasi ‘tondo’, rappresenta la punta massima del 2024 in materia di persone accolte e di dispatch (le schede sanitarie redatte per ogni singolo paziente) avviati. Un numero spaventoso se si pensa che prima della pandemia, ossia fino a febbraio 2020, al massimo si poteva raggiungere quota 140 ingressi. Dopo l’emergenza pandemica, a partire dal 2022 in poi quando l’impatto del virus ha iniziato a calare, la tendenza degli accessi in ps a Torrette è sensibilmente aumentato e continua a salire.